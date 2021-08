Caitríona Balfe, la protagonista de Outlander, fue mamá de un varón

Todo es felicidad en la vida de Caitríona Balfe, la reconocida actriz que le da vida a Claire Fraser en Outlander. Es que fue mamá de un varón; el detalle es que nadie sabía que la mujer de 41 años estaba en la dulce espera. La buena noticia la dio ella misma vía redes sociales.



Tras finalizar el rodaje de la sexta temporada de Outlander, Caitríona optó por mantener un bajo perfil en redes. Y de hecho, en las primeras imágenes que se pudieron ver de la serie no se notaba que la actriz estaba en la dulce espera.

Con una dulce imagen, ella misma reveló la llegada de su primer hijo: "He estado fuera de las redes sociales por un tiempo porque me estaba tomando un tiempo para disfrutar cocinando a este pequeño humano…. Estamos tan agradecidos por esta pequeña alma… que nos eligió como sus padres. Ya estoy asombrado por él y no puedo evitar mirar y preguntarme todas las posibilidades de en quién se convertirá, adónde irá y qué hará en la gran aventura de su vida. ", escribió en su Instagram oficial.







"En este momento parece tan pequeño y frágil y pienso constantemente en lo agradecido que estoy de vivir en un lugar, en una época en la que él nació en paz y seguridad y, al mismo tiempo, veo a tantas personas en el mundo en este momento que no tienen el mismo privilegio y oportunidad… que nacen en medio de una hambruna o una guerra y qué injusto es que no haya la misma seguridad para todos los niños.", agregó Caitríona Balfe.



Por último, cerró con esta reflexión en la que alentó a ayudar: "Aquí en el oeste tenemos tanto, somos muy afortunados y, por lo tanto, si desea unirse a mí para apoyar a cualquiera de las maravillosas organizaciones benéficas que necesitan ayuda para tratar de dar dignidad y esperanza a las que han sido olvidadas, podemos dar el regalo de paz y seguridad y oportunidad para algunos niños más ..."



Por otra parte, la cuenta oficial de Outlander en Twitter la saludó por la llegada de su hijo: "Enviando todo el cariño y felicitaciones a @caitrionambalfe y su hermosa familia hoy".

A Caitríona Balfe se la podrá ver en la temporada 6 de Outlander comienzos de 2022 . Por el momento no hay una fecha exacta del estreno de los 8 episodios ni tampoco se sabe si habrá una séptima entrega.