Chiche Gelblung tras ser dado de alta: "Lo peor ya pasó"

El miércoles pasado el ambiente periodístico se vio perturbado por una inquietante noticia, Chiche Gelblung había sido internado en el Sanatorio de los Arcos y los rumores de todo tipo comenzaron a girar en torno al querido periodista y conductor. ¿Neumonía? ¿sepsis en una pierna? y hasta se habló de COVID-19.

De hecho el hombre de 76 estuvo internado en terapia intensiva y hasta le hicieron el hisopado de Coronavirus el cual le dio negativo. También le hicieron estudios cardíacos que le dieron bien pero el problema radicada en una severa sepsis que tuvo en una de sus piernas. Debido a ello, y a que tuvo un poco de pus en sus pulmones le colocaron un respirador por unos días (desde su internación hasta el pasado domingo). Hace unas horas en diálogo con CARAS Digital, Chiche contó que acababa de recibir el alta y relató cómo se encuentra y que pasos deberá seguir.

"Me están dando el alta en este momento, me voy a mi casa. Por suerte lo peor ya pasó, el tema es que tuve una sepsis muy grande en una de mis piernas y eso dificultó todo. Nunca tuve Coronavirus ni un montón de cosas como me contaron que algunas personas dijeron. Nunca tuve un ACV ni nada parecido. Ahora sólo me tengo que aplicar unas inyecciones y continuar con ese tratamiento durante unos días. Es una batería de antibióticos. Aprovecho para aclarar que nunca tuve neumonía, tuve pus en un pulmón y eso confundió un poco, pero todo está bien, les agradezco la preocupación y su llamado", le dijo el periodista a este portal.