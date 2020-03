El lujo que Cinthia Fernández le paga a Martín Baclini

En medio de los rumores de romance de Martín Baclini con Agustina Agazzani, Cinthia Fernández reveló los verdaderos motivos de su enojo con el empresario.

Ni bien se enteró que su ex llevó a pasear en lancha a la modelo, la panelista de LAM contó por qué dolió tanto enterarse de ese dato. "No es por una novia. Tuvo un montón de actitudes que no me gustaron. Como el tema de la lancha. Está todo bien, tiene el derecho a hacer su vida. Que sea feliz, le deseo lo mejor y no me hago la superada porque es obvio que me duele… Pasa que me hacía cargo yo de los gastos de la lancha. Porque la guardería donde la amarra es de una amiga que necesitaba publicidad… ¡¿Y el señor va con la señora?! Es como un montón. Entonces, que la pague él si tiene ganas de llevar a su novia”, disparó con crudeza en el programa de Ángel de Brito.

La diosa aseguró que enterarse de este supuesto romance le generó una profunda tristeza. "A mí lo que no me gusta es que me usen, me pareció innecesario el posteo de ella diciendo 'nos tenemos ganas'. Soy re frontal, dije que estoy enamorada y que estoy haciendo un duelo, esto me cuesta como le costaría a cualquiera que ve a su ex pareja con otra persona", dijo ni bien se enteró de los rumores.

"Lloro todo el día, estoy sin dormir, lloré toda la noche. Yo no tengo problema en decirlo. La gente me dice que soy tóxica, pero para mí el corazón manda y es así. Si tengo ganas de llorar, lloro. No estoy bien y lo digo; él tiene derecho a hacer su vida", agregó.