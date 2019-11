Cinthia Fernández y Baclini, cerca de la reconciliación: confirmaron que durmieron juntos

Martín Baclini y Cinthia Fernández decidieron mantener un buen vínculo en el Bailando a pesar de la ruptura. Pero la pareja demostró que la relación mejoró notablemente y hasta que pasaron la noche juntos.

Angel de Brito fue quien los mandó al frente durante la última gala de ShowMatch cuando contó que la morocha se quedó a dormir en la casa del empresario. " ¿Anoche durmieron juntos?”, preguntó Tinelli cuando el jurado tiró el dato.

“Sí, pero era porque se le hacía muy tarde. Ella vive en Escobar, tenía sueño y le dije que venga a casa”, contó Baclini. “Ese día me quedé dormida arriba de la mesa y Ángel me sacó una foto. Estaba muerta. No tenía en dónde dormir y me fui a la casa de él”,agregó ella.