Cinthia Fernández recuperó sus ahorros: \"Hay gente buena\"

"Les quiero contar que una familia hermosa me acaba de devolver las cosas. Estoy muy feliz. Ayer hubo una tormenta y nos quedamos sin luz, fue muy heavy y no pudieron cruzar. Hoy fue un día complicado y, como no tienen redes sociales, no sabían nada de esto. Se fijaron en el documento y me lo vinieron a traer. Está todo. Así que, Ingrid, muchas gracias", anunció Cinthia Fernández a través de un video que compartió en Instagram Stories en donde relató que recuperó la billetera con los dólares que tenía ahorrados y la documentación de sus hijas (Charis, Bella y Francesca), la cual se había olvidado en un carrito de un supermercado.visiblemente emocionada.

"Estoy muy contenta y se lo quería agradecer. Gracias también a toda la gente que se preocupó. Después voy a subir una foto con la mujer que me ayudó. Hay gente buena. Un beso enorme a los que conozco y a los que no. En las malas se nota cuál es la gente que te quiere", cerró la panelista de LAM muy agradecida y feliz.

La bailarina había pedido por la aparición de su billetera en las redes sociales. "Me olvidé, en el carrito del Jumbo de Escobar, mi billetera. Le pido por favor a la persona que lo encontró que sea honesta y me la devuelva. Tenía dólares, que son nuestros ahorros, necesitaba cambiar ese dinero. Por favor, están denunciados, no los van a poder usar", explicó, quebrada.