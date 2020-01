El gesto de Martín Baclini con Cinthia Fernández tras el robo

Cinthia Fernández vive uno de sus peores momentos. Este lunes por la mañana, la morocha contó mediante redes sociales que fue víctima de un robo en el que le sustrajeron parte de sus ahorros.

Pero fue en Los ángeles de la mañana donde dieron más detalles de esta situación y contaron cómo fue la reacción de Martín Baclini en este duro momento.

Según informó Andrea Taboada, la bailarina llamó a su ex en ese momento pero la tenía bloqueada.

"Le dije a Martín que no se preocupara, que creía que no era grave, pero que Cinthia quería hablar con él. Algo hablaron, no sé exactamente qué pasó, pero Martín me dijo que le robaron y no le iban a devolver la plata", explicó la angelita

Luego, contó que intentaron comunicarse con la panelista del ciclo.

"La llamamos a Cinthia y me cortó pidiendo que la dejáramos tranquila porque estaba haciendo un trámite y estaba mal. Estaba mal", cerró Taboada.