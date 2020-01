Cinthia Fernández renunció a Los Angeles de la Mañana

El 2020 no parece haber arrancado de la mejor manera para Cinthia Fernádez, ya que, aunque está separada hace varios meses de Martín Baclini, acaba de ver un video de él junto a una bella rubia y luego estalló en llanto. Pero las malas noticias continuaron, en el día de ayer le robaron la billetera, dónde, según ella tenía sus ahorros en dólares y hoy decidió renunciar a "Los Angeles de la Mañana". Todo mal.

Llorando, Cinthia grabó un video en el que pide la solidaridad de la gente y le devolvieran el dinero. “Me sacaron todo, la billetera, la cartera, mis ahorros, la documentación... Dios, la tarjetas, documentos, todo. No puedo ir más. No quiero ir más. No puedo más con todas las cosas que me están pasando. No quiero ir a ningún lado. No quiero más nada”, le explicó ella a uno de los productores de "LAM".

Por su parte, Angel de Brito, el conductor del programa aseguró: "Quiere renunciar y no venir más a Los ángeles de la Mañana. Acá le tenemos la silla preparada", contó sorprendido Ángel de Brito.