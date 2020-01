Clima astrológico para el sábado 18 de enero

Tauro, Virgo y Capricornio buscan hacer reformas en el hogar. Averiguen varios presupuestos. No se queden con la primera opción. Comparen precios y calidad de los materiales, a veces lo barato termina saliendo más caro. Leo: el miedo a amar no es buen consejero y termina dejándote solo. Aries busca la compañía de amigos para pasar el sábado a la noche y no quedarse encerrada en casa. Sagitario intenta salir de las rutinas.

HOY ES PERRO GALACTICO BLANCO en el Calendario Maya

A veces no hacer lo que amas es más difícil que seguir tu vocación.

El camino más fácil, no siempre es el más recomendable. Muchas veces damos mil vueltas antes de encarar nuestro verdadero destino (está bien, tal vez tenga que ser así). Pero muchas veces nos conformamos con lo poco, por temor a encarar con todo el corazón nuestra verdadera vocación. Ponemos miles de excusas, el factor económico, las oportunidades laborales… La verdad es que solo triunfaras si haces lo que amás y pones el 100 % de tu energía en cumplir con tu misión en la vida. Debes saber que si Dios sembró una idea en tu corazón es porque quiere que la realices.

AFIRMACION DEL DIA

Confío en mi intuición y sigo los dictados de mi corazón, sabiendo que siempre, siempre, siempre, eso es lo mejor.