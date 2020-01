Clima astrológico para el viernes 31 de enero

Es increíble como se pasó el primer mes del año, cuando querramos dar cuenta ya vamos a estar de nuevo en diciembre. Son los efectos de Mercurio y la aceleración del tiempo. Los fines de semana nos parecen cortos y no alcanzan para completar un buen descanso. Y si hablamos de descanso, este Marte en Sagitario hace que les cueste conciliar el sueño, igual que a las Arianas y las Leoninas. La cabeza no les para, van a mil, y les produce insomnio. Bajen un cambio.

HOY ES NOCHE GALACTICA AZUL en el Calendario Maya

No pretendas ser otra cosa que lo que sos. Lo que eres es lo que te hace feliz, pretender ser otra cosa va en contra de tu propia naturaleza. Ser lo que sos surge espontáneamente, no necesitas hacer algo especial para convertirte en lo que eres ¡PORQUE YA LO SOS! Dios te creo así porque eres necesario, porque traes un color al mundo. Si cambias de color rompes el equilibrio del Universo. Confía en ti. Confía en lo que sientes. Ama lo que eres, lo que haces. Sin pretender serlo, eres único. Cuando pretendes ser diferente, especial, lo arruinas. Compréndelo, no necesitas hacer nada especial para que te amen. Algunas personas te amaran y otras no, enfócate en las que te aman (ya llegará el día que los otros aprendan a amarte sin necesidad de que dejes de ser vos mismo). Estás a punto de convertirte en aquello que amas.

AFIRMACION DEL DIA

Solo tengo que conectarme con mi esencia y responder al llamado de mi Voz Interior.