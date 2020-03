¿Lo predijo? Un viejo tweet de Alfano sobre el Coronavirus hizo furor en las redes sociales

Graciela Alfano se convirtió en un verdadero furor en las redes sociales cuando salió a la luz un viejo tweet que escribió sobre el Coronavirus.

La diosa se refirió a la enfermedad y dio información en sus redes sociales sobre la por entonces desconocida pandemia. "Confirman casos de nuevo y mortal virus (coronavirus) relacionado con SARS en Medio Oriente Es de la flia de los q causan resfríos", escribió la rubia el 1 de diciembre de 2012, ocho años antes de que la enfermedad se convierta en motivo de preocupación mundial.

Confirman casos de nuevo y mortal virus (coronavirus) relacionado con SARS en Medio Oriente Es de la flia de los q causan resfrìos — Graciela Alfano (@iconoalfano) December 1, 2012

La frase recorrió las redes y se convirtió rápidamente en TT, donde los usuarios no dejaron pasar esta "premonición". "Yo no sé que me intriga mas, si como sabía lo del virus o quién está tan al pedo para stalkearle 7 años a Graciela Alfano para encontrar este twit", "Graciela Alfano ya lo había predicho desde un BlackBerry y no le creyeron", "si algo le faltaba al Coronavirus es que graciela alfano lo hubiera predicho ocho años antes y con ese detalle komo sabiaaaaa! Komo lo zupo!", fueron algunos de los comentarios de los followers de Grace.

Lo cierto es que este virus tiene antecedentes anteriores, al brote masivo que se dio en este 2020.