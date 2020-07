Daniel Urzi habló sobre cómo se organiza con la crianza de su hijo junto a Cosentino

Su intuición y percepción, sumado a la cantidad de amistades que le contaban desde Europa y los Estados Unidos lo que estaba pasando, le hicieron encender la alarma antes de ttiempo. Y ni bien el coronavirus empezó a ser un tema de procupación en la Argentina, Daniela Urzi (43) decidió autoconfinarse junto con su hijo, Thiago (8), algunos días antes de que Alberto Fernández (61) anunciara la cuarentena obligatoria.



“Yo tenía dos fechas para tocar, una en Miami y otra en Tulum, pero las tuve que cancelar. Y cuando vi lo complicado que estaba el tema, me encerré por mi misma con mi hijo el 12 o 13 de marzo. Yo soy una mina con muchas pilas, muy inquieta y con una mente positiva. Así que le di para adelante, éste tiempo me hizo bien a nivel espiritual y me permitió conectar de una manera diferente con Thiago. La situación nos lleva a no pensar tanto en lo físico ni en lo estético, dos temas que hoy por hoy me parecen secundarios. Tener la mente sana y estar interiormente sano es prioritario para atravesar este momento tan complicado para todos”, señaló la modelo, fotógrafa y deejay, quien antes de la cuarentena se fotografió para CARAS en Tulum con motivo de lanzar su tercer álbum musical, “New Vibe”.

Reconocida por sus logros como modelo, Daniela diversificó su abanico artístico y se volcó tanto a la fotografía como a la música. Como fotógrafa patentó su marca (Urzi Art), pero ahora la actividad está trabada porque no consigue imprentas abiertas que le permitan cumplir con los pedidos. Y con la música, una pasión que la moviliza cada día más, aprovechó el aislamiento para terminar de producir desde su casa su nuevo disco: “Hicimos todo a través de Zoom con la perzona que produzco mis albumes. Este es el tercero y tiene tres temas, dejé los sonidos más progressive housee del primer disco y me volqué a la rama étnica que se escucha hoy. Son temas que incorporan muchos sonidos de la selva y la calidez de tambores que te transportan a otro lugar, y eso es lo que quiero transmitir. Quizás la gente piense que música electrónica es saltar un rato y pum para arriba, pero lo que yo produzco hoy no tiene nada que ver con eso. Es una música más africana y muy conectada con la Natruraleza”.

−¿Cómo adaptó su vida profesional al aislamiento?

−Todos los trabajos los hice a través de Zoom o de Facetime, y la verdad que fue bastante raro, complejo. Hice una tapa de Para Ti, una nota para Marie Claire, trabajo de modelo desde los 16 y hacerlo sin un equipo de producción, estando sola y hablándole a un teléfono con el fotógrafo del otro lado de la línea, peinándome y maquillándome sola... No le encuentro palabras para explicarlo. Con lo lindo y divertido que es trabajar en equipo, el entusiasmo que genera armar una producción... Y todo queda reducido a estar sola en casa y con gente del otro lado del teléfono. Trabajar así es distante, me dio tristeza.

−Al menos trabajo no le falta...

−Si, por un lado está bueno seguir generando, seguir de alguna manera llegando a la gente por más que nos tengamos que quedar en casa. También pasé música sola desde casa, como hice una noche para un CARAS Live, logrando que la gente pueda pasar un momento ameno y divertirse.

−Y a nivel personal, siendo madre separada, ¿Cómo se las arregló?

−Con Pablo (Cosentino) nos repartimos el cuidado de Thiago, él está cuatro o cinco días conmigo y cuatro o cinco con el papá, nos vamos ajustando de acuerdo con los temas laborales de cada uno. También con las circunstancias o fechas, como el Día del Padre o el cumpleaños de Pablo, que fue hace poco.

−Su hijo, con ocho años, ¿De qué manera asimiló el momento?

−Me sorprendió lo bien que se adaptó. Empezo con Home School y al principio le costó un poco, pero después aprendió a hacer la tarea con el Ipad. Y a nivel emocional fue súper, conectamos de una manera distinta. Nos la pasamos horas jugando a juegos de mesa y me ayuda con los quehaceres de la casa, como cocinar juntos... Siento que en la cuarentena nos unimos mas que nunca.

