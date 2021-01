Desapariciones mediáticas, peleas y polémicas: los escándalos más picantes de 2020

Los famosos no quedaron afuera de los escándalos y, como todos los años, fueron los protagonistas de una serie de polémicas que serán inolvidables. A continuación un repaso de los más emblemáticos.

El chancho volador

El verano en Punta del Este dejó una polémica repudiable que tuvo como protagonistas al empresario Federico Álvarez Castillo, dueño de Etiqueta Negra, cuando se hizo viral un video en el que caía un cordero a su pileta en la exclusiva residencia que tienen en José Ignacio.

Este acto fue fuertemente cuestionado en todo el mundo y el empresario, junto a su pareja Lara Bernasconi, debieron refugiarse en Buenos Aires durante algunos meses.

La desaparición de La Cobra

Jimena Barón fue una de las protagonistas de la primera parte de la cuarentena cuando compartió con sus seguidores detalles de su reconciliación con Daniel Osvaldo, destinatario de algunos de sus picantes canciones.

Pero cuando parecía que el amor todo lo podía superar, "La Cobra" decidió desaparecer de las redes sociales, abandonó la casona de "Dani Stone" en Banfield y no compartió más nada en redes sociales. Al parecer, los motivos de esta ruptura y posterior exilio fueron más que claros.

"Un día, ella encuentra en el celular de Daniel Osvaldo chats con otras mujeres. Y ahí fue que se puso muy caiducha. Se puso muy triste en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas...", contaron en Intrusos.

"Tuvieron una discusión. Él le dijo 'bueno, yo no te prometí nada'. Ella le dijo 'sos el padre de mi hijo, vengo, me la juego mediáticamente, me están matando porque vuelvo con vos y me hacés esto...'. Y ahí viene el bache de Jimena Barón fuera de las redes sociales", agregaron.

Ahora, la historia tiene un final feliz y la cantante disfruta del amor junto a "Tucu" López con quien viajó a Tucumán para disfrutar de las Fiestas con su nueva familia.

Cancelados en redes sociales

Las redes sociales también fueron protagonistas del año y, después de la aparición de antiguos tweets con tinte pedófilo del influencer Martín Cirio, el equipo de Los Pumas estuvo en el centro de la escena.

Algunos de sus integrantes fueron escrachados con mensajes discriminatorios y también arrastraron a Nati Jota, periodista e influencer, que salió a hacer su descargo tras este escándalo. “Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme”, dijo la instagramer en su cuenta oficial.

Lola Latorre y las fiestas clandestinas

Lola Latorre fue una de las protagonistas más mediáticas del Cantando 2020 pero sus polémicas la llevaron a dejar el certamen antes de tiempo. Después de haber pasado por el COVID, la joven fue descubierta en una fiesta clandestina en Mercedes lo que le valió la suspensión del certamen por 14 días.

“Ella fue a buscar a una amiga porque se creyó Juana de Arco, que la iba a rescatar. ¿En qué cabeza cabe que una nena que está en una fiesta clandestina en Mercedes te llame y vayas a rescatarla?”, contó Yanina Latorre.

“Es medio boluda, tiene 19 años. Es chica, está criada de otra manera, lo asumo, pero ya está. ¿Qué quieren que haga? ¿Que la mande de rodillas a Luján? No mató ni violó a nadie”, disparó.