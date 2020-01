Yanina Latorre reveló que por plata volvería con Diego Latorre

Sorprendió a todos. Si bien Diego Fernando Latorre y Yanina Latorre están oficialmente separados desde hace unos meses, juntos viajaron a Europa y también disfrutaron del verano de Punta del Este con su hija Lola. Y si bien la ruptura parecía definitiva, el exjugador de Boca y Racing publicó unas fotos alzando a ¿su expareja? y dio a entender que estaría reconciliados.

Además también compartió otra imagen abrazo a ella. Esta claro que ambos se llevan de maravilla pero.. ¿volvió el amor para ellos? Lo cierto es que ante tanta especulación, Angel de Brito, en "Los Angeles a la Mañana" le preguntó a la panelista si efectivamente había vuelto y aunque ella lo negó aseguró que sí lo haría por algo en particular.

"Sí, sigo separada, pero en las vacaciones nos llevamos bien. Yo por plata, querido... Me dejo hacer todo. Te digo 'te amo', 'te quiero', viajo, como”, dijo entre risas. Finalmente Lourdes Sánchez dijo que la apostaba y aseguró que no sería su caso porque "el Chato" Prada no le "regala ni una cartera".

¿En que quedamos chicos, están juntos o no?