El príncipe Harry rompió el silencio tras abandonar la realeza

“Antes de comenzar, debo decir que solo puedo imaginar lo que puede haber escuchado o leído en las últimas semanas, así que quiero que escuchen la verdad de mí boca tanto como pueda compartir, no como príncipe o duque, sino como Harry”. Con estas palabras el príncipe Harry comenzó su discurso en un evento para organización benéfica Sentebale.

El Duque de Sussex se refirió por primera vez a la decisión que tomó con Meghan Markle de alejarse de la corona.

"Una vez que Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados. Teníamos esperanzas y estábamos aquí para servir. Por esas razones me da una gran tristeza que haya llegado a esto. La decisión que tomé junto a mi esposa no fue algo que tomé a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones (...) No siempre lo he hecho bien, pero en lo que respecta a esto, realmente no había otra opción”, aseguró.

Luego, aclaró que Inglaterra siempre va a ser su país. “Lo que quiero aclarar es que no nos estamos alejando”, remarcó. "Seguiré siendo el mismo hombre que aprecia a su país y dedica su vida a apoyar las causas, organizaciones benéficas y comunidades militares que son tan importantes para mí”, agregó.

. “Lo que quiero dejar en claro es que no nos vamos y no los dejaremos, deseábamos seguir sirviendo a la reina pero sin dinero público, eso no fue posible, he aceptado esto sabiendo que no cambia quién soy o lo comprometido que estoy pero espero que esto los ayude a entender en qué se convirtió todo”, finalizó.