Dominique Metzger contó que Elsa Serrano le mandó un mensaje que nunca respondió

Dominique Metzger hizo una profunda reflexión tras conocer la trágica muerte de Elsa Serrano. La periodista de TN reveló que la diseñadora le envió un mensaje semanas antes de su partida y que ella no respondió.

“Me dijo cosas no solo lindas, muy hermosas: que nos miraba a la tarde, que estaba siempre prendida al programa de radio que hago a la noche y que le gustaba la energía”, dijo la conductora de Nuestra tarde.

La periodista contó que leyó el mensaje en un peaje y que luego olvidó de contestar. “Me emociona que una mujer tan especial haya tenido la delicadeza de buscar mi número y escribirme con tanto amor. Quiero hablar de esto porque uno, a veces, dedica tiempo a cosas que no son relevantes y deja de lado otras, como esta que hice yo”, dijo.

La conductora también pidió disculpas a la hija de Serrano, quien murió el martes a la noche por un incendio en su departamento de Palermo. “Evidentemente esto me hace pensar que hay que darle lugar a lo importante. Creo que la pandemia también nos pone en eje para eso. Fallé y a veces no hay tiempo, porque ella ya no está. Este es mi aprendizaje: uno tiene que estar más presente y cuando recibe algo lindo no dejarlo para más adelante. Ahora yo ya no lo puedo hacer”, reflexionó.