Duki anunció su separación de Brenda Asnicar e hizo un polémico pedido en redes

En medio de los rumores de ruptura que circulan hace semanas, finalmente el Duki confirmó su separación de Brenda Asnicar.

A través de Twitter, el trapero reveló que está soltero y tiró polémicas frases: "Bueno... No quiero decir nada pero ando re soltero, vos fijate", sentenció. "Siempre bien en modo hippie, quiero una mami que esté rica. Que mueva la cola, en mi bolso cargo una 'molly' para que no pare", agregó picante.



Luego, el músico aseguró no estar triste por la ruptura y le pidió tranquilidad a sus fans: "No flasheen ninguna; no estoy mal, ni triste, ni nada de eso... De hecho, estoy en mi mejor momento... Estoy puesto para mí, buscando mi mejor versión", sentenció.



Brenda Asnicar compartió un video que preocupó a sus fans

En medio de las versiones de separación de el Duki, Brenda Asnicar compartió un video que preocupó a sus fans.

En el clip en cuestión se la ve bailando junto a una amiga, tomando vino y en un estado que alertó a sus seguidores. De hecho, en una foto que la artista compartió a través de las historias de Instagram muchos señalaron que podría estar bajo la influencia de estupefacientes. “Necesita ayuda”, escribió la periodista Pilar Smith cuando vio las imágenes.

Luego de que trascendiera la preocupación en las redes, en Intrusos hablaron sobre los videos de Asnicar y aseguraron: “No sabemos si estaba haciendo una performance, pero no se la veía del todo bien. Y había una foto donde algunos dijeron que eran sustancias prohibidas. Hubo mucho revuelo en redes sociales con esto. Ella misma subió esto”, dijo Adrián Pallares.

Por su parte, Rodrigo Lussich destacó: “Este video está acompañado por una foto con la que estaríamos haciendo apología del delito. Ya está con la copa en mano... básicamente, está en pedo. Está alegre, bueno, se tomó un vinito”, dijo y agregó: “Las redes sociales vieron que había acá algo más. Nosotros acá por un tema de buen gusto y también porque es un delito no lo vamos a mostrar”.