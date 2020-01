Eduardo Costantini y su novia hablan de cómo llevan la diferencia de edad

En una entrevista exclusiva en la que Eduardo Costantini (73) abrió las puertas de su residencia en Punta del Este junto a su novia, Elina Fernández Fantacci (29), quien re decoró el lugar completamente, el empresario y la joven hablaron de cómo se toman los 44 años de diferencia que se llevan, cómo se definen y si él ya conoce a los padres de ella. Aquí el extracto de la nota publicada en el último número de CARAS.

—Elina, ¿Nunca la carcomió el prejuicio de la diferencia generacional?

—No, porque siempre me gustaron los hombres mayores. Además lo nuestro se dio muy natural, como si estuviese escrito. Estuvimos muy seguros desde un principio, por eso cuando él habló de “milagro” con el tiempo lo entendí. Fue todo mágico, de un momento a otro.

—Eduardo, ¿Como la definirías a Elina?

—Aparte de ser multifacética, es muy honesta, tiene muy buenos valores y es inteligente. Elina es una persona vivaz que siempre te sorprende, nunca tenés un día igual que el anterior. A veces me parece una caja de sorpresas, un personaje de aquellos, creativa, muy linda y aparte con alma. Ese alma se lo ves cuando desfila, cuando salimos a comer con amigos... Yo la llamo “Alfa uno” (risas).

—Elina, ¿Para usted la relación determinó un cambio de vida?

—Sí, la verdad no me lo esperaba. Me encontró en un momento en el que estaba muy desilusionada en el amor, muy. Y cuando nos conocimos, por casualidad o causalidad, al otro día ya nos pusimos de novios. Eduardo me trajo felicidad, que era lo que me faltaba, si bien en mi trabajo estoy muy bien y lo disfruto mucho, me faltaba ese compañero de vida que llegó con él. Y me cambió la vida para siempre.

—Eduardo, ¿Ya conoce a los padres de Elina?

—Hasta ahora conozco al hermano, que estuvo unos días en casa. Los padres todavía no vinieron, y nosotros no llegamos a ir a Mendoza. Sólo estoy esperando la orden para que viajemos, que llegue la autorización (risas).