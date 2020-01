Mica Vázquez se refirió a los rumores de romance con Fede Bal

Durante las últimas dos semanas varios medios publicaron que Fede Bal (30) y Mica Vázquez (33) estarían viviendo un apasionado romance en las playas de Mar del Plata, donde ambos son protagonistas de la comedia "Mentiras Inteligentes" en el teatro Lido. En varias oportunidades se los vio juntos fuera del escenario y los rumores fueron creciendo con el correr de los días.

CARAS decidió no sumarse a la escalada de rumores y se comunicó con Micaela para que sea ella misma quien cuente cuál es su verdadera relación con el hijo de Carmen Barbieri y el recordado Santiago Bal. De muy buen humor, algo que la caracteriza, Mica atendió a este portal y con Fede a su lado explicó cuál es su realidad.

"Con Fede nos queremos mucho pero ni ahí estamos juntos. No sé por qué han inventado esos rumores. Además no es que andamos todo el día juntos. Ahora estamos juntos porque vamos a hacer un móvil por la obra de teatro. Está claro que a Fede alguien le tiene que inventar una novia cada vez que hace algo, sino no se entiende. La verdad es que somos muy amigos y la pasamos bomba. Pero ni ahí estamos juntos", explicó.