El recuerdo de Verónica Monti, el último gran amor de Sergio Denis

Veróncia Monti fue el último gran amor de Sergio Denis, quien ya descansa en paz. Se conocieron, compartieron meriendas y almuerzos y se enamoraron perdidamente a pesar de los 29 años que él le llevaba a ella. Las salidas a pasear por Barrancas de Belgrano, los encuentros en sus casas y cientos de poemas intercambiados hicieron que la relación cada día fuese más firma hasta el que destino quiso que a la periodista le arrebataran su pareja tras el accidente que sufrió el artista.

Hoy, cuando la noticia de la muerte del cantante sacudió a la Argentina CARAS Digital se comunicó con la periodista quien decidió no hablar de su muerte, sino de su vida, de cómo ella prefiere recordarlo: "¿Que fue Sergio Denis en mi vida? Fue la historia de amor que nunca pudo ser. Siempre el destiempo estuvo presente. Me marcó su paso por mi vida porque era una persona con un corazón enorme y re contra buena gente, pero bueno, con unas angustias inmanejables para él. No las pudo llevar a un consultorio y eligió auto castigarse", comenzó contando.

"Duele que ya se haya ido, claramente él no se quería ir. Aguanto un año y dos meses. La peleo porque él era un amante de la vida. Un sol de tipo. Un misterio saber cómo estuvo tanto tiempo así. Me queda la tranquilidad que está en un lugar mejor, que ya está en paz, sin ningún tipo de angustias y problemas y sobre todo que está arriba con su abuela y el loco de su pueblo".

"Muchas veces me comentó que cuando se muera lo que más le iba a gustar era reencontrarse con su abuelita y con el loco de Coronel Suárez. Y perdón (Vero se quiebra) no sé que más decir, se fue un ángel, alguien que me dio amor, que me enseñó muchas cosas. No puedo hablar más, perdón", dijo Vero muy afectada por la partida de Sergio.