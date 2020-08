El sensible pedido de Tití Fernández al Gobierno, por su hija, Soledad

Con una expresión de dolor y preocupación, el querido Titi Fernández grabó un video de Instagram pidiéndole a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli que le permitan entrar al cementerio de la Chacarita para llevarle flores a su hija, Soledad quien falleció el 2 de julio de 2014 tras un accidente durante el Mundial de Brasil.

Según relata el periodista, desde que comenzó la pandemia y el aislamiento social, no pudieron llevarle flores a su pequeña y querida hija: "Pregunta para Rodríguez Larreta y Santilli con el más profundo de los respetos: desde mediados de marzo no podemos ir a dejarle una flor a nuestra hija Soledad. Me gustaría saber en qué momento van a habilitar el cementerio de la Chacarita para que podamos ir a verla”, comenzó diciendo Fernández en el video de Instagram..

"Vamos a ir con tapabocas y vamos a respetar la distancia social, no como ocurrió ayer en las concentraciones. Me encantaría que puedan responderme. ¡Muchas gracias!”, cerró con respeto pero pidiendo una pronta respuesta. “Yo quiero que el mundo sepa que una vez existió una chica que se llamaba Soledad Fernández. Fue una piba muy solidaria, generosa, muy amiga de sus amigos”, supo contarle a Catalina Dlugi hace un par de semanas en su programa de radio.

¡Fuerza Tití!