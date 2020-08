Natalia Oreiro reveló cuál es la parte de su cuerpo que no le gusta ni un poco

Sin duda desde que debutó en la pantalla argentina Natalia Oreiro conquistó al público de nuestro país y se convirtió en una de las actrices más queridas y requeridas de la televisión argentina. La uruguaya hizo éxitos televisivos, teatro, cine y hasta recorrió el mundo como cantante. Y aunque la gran mayoría la ven como una mujer perfecta ella misma se encargó de contar que es lo que no le gusta de su cuerpo.

En una entrevista con Jey Mammon en su ciclo "Estelita en Casa", por América, la multifacética Natalia se refirió a ella misma ante una pregunta del conductor del programa quien primero afirmó que era hermosa. "Estelita" habló sobre la apariencia de la actriz y cantante y le dijo: “Sos hermosa dentro de los cánones subjetivos de belleza. ¿Te ves fea en algún momento? ¿Hay algo que no te guste de vos cuando te ves?” y Natalia sin vueltas respondió...

“Sí. No sé si la palabra es ‘fea’, pero me encuentro un millón de defectos. Desde la voz… y mis rodillas”, comenzó diciendo para luego agregar: “De lo físico, las rodillas. No me gustan mis rodillas y no me gusta usar minifaldas”. Finalmente "Nati" recordó cuando interpretó a la recordada Gilda en la película sobre su vida y aseguró que padeció ese momento: “Cuando hice Gilda lo padecí porque las rodillas no es algo que me guste verme”, cerró.