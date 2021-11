El triste mensaje de Yanina Latorre: "Se fue tan de golpe"

Yanina Latorre homenajeó a su papá y compartió un emotivo post en sus redes sociales.

En el día en el que cumpliría 80 años, la panelista de LAM subió una foto retro en la que decidió homenajear a su padre.

"Mi papito querido…tantas cosas me quedaron sin contarte….fue tan de golpe! Pero lo q mas me duele es q no hayas visto a Lolita y Dieguito grandes! Te hubieras muerto de amor! Te amo Pa! Y Feliz Cumple donde quiera q estes!", expresó en su feed.

Yanina Latorre y su papá.

Tiempo atrás, Yanina Latorre reveló en LAM la dura historia familiar que vivió junto a su padre. "Mi vida fue un infierno porque mi papá era alcohólico, pero no era agresivo. Él se fue de mi casa cuando yo tenía 15 años. Mi mamá lo echó porque no soportaba más el nivel de alcoholismo de mi papá", reveló en el programa.

Luego, aseguró que fue su mamá Dora quien ayudó a la familia a salir adelante. "Mi papá era depresivo. Las peleas eran porque mi mamá quería que dejara de tomar, pero él se tomaba una botella de whisky por noche. Yo no dormía de noche porque escuchaba las agresiones", agregó.

Yanina Latorre y Dora.

Más adelante, Yanina abrió su corazón y confesó cómo afectó la infidelidad de Diego Latorre en su mamá. "Cuando Diego (Latorre) me metió los cuernos, a mí me dolió más por mi vieja que por mí. Yo le quería dar una hija perfecta, como su vida fue tan imperfecta. Por eso estudio tanto, cuido tanto a mis hijos, por eso perdoné a Diego. Yo necesito que mi mamá sea feliz, a través mío porque mi hermana es mucho más desprolija", señaló, entre lágrimas.

Yanina Latorre y su papá.