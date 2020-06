El Zorrito Von Quintiero reveló que tuvo todos los síntomas del Coronavirus

Fabián “Zorrito” Von Quintiero sorprendió al manifestar que tuvo los síntomas del coronavirus. En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en “Mitre Live“, el músico relató la dramática situación que vivió después de su arribo a Buenos Aires procedente de México donde realizó una gira durante febrero y marzo.



“Cuando vine de México de la gira por el espectáculo de Soda Stereo, llegué y de la nada tuve fiebre. Tuve un pico de fiebre casi de 39 grados. Llamé al SAME como el protocolo lo indicaba. Yo venía de Perú, México y de Colombia y no eran países que estaban en la lista del Covid, todavía”, comenzó diciendo el amigo de Charly García.

Siguiendo con su impactante relato, afirmó: “Estuve una semana muy engripado. Me sentí muy mal. Tuve hasta esto del gusto y del olfato que me pasó también. Yo no me hice el test en ese momento y me quedé en cuarentena quince días re solo acá guardado. Después me puse mejor como a la semana”.

“Ahora me hice el test del anticuerpo. Estoy esperando los resultados para saber si tuve el covid. Yo llegué a Argentina el viernes 13 de marzo y todavía no había cuarentena obligatoria acá. En México no había ninguna restricción por el coronavirus. Había controles acá y me tomaron la fiebre”, agregó.

A mi madre no la pude ir a ver porque venía de afuera. Pasé todo el sábado acá y el domingo me picó la fiebre, después se me pasó. Me quedé los quince días guardados, parecía una gripe”

“La semana pasada me saqué sangre para hacerme el anticuerpo por las dudas. Hay casos de gente que tuvo el coronavirus y podes donar el plasma. Cuando se empezó a hablar del gusto me llamó la atención pero no tuve síntomas respiratorios”, finalizó.