José Coronado, el actor de "Vivir sin permiso" relató el terrible problema de salud que sufrió

El reconocido actor español, José Coronado que interpretó a Nemo Bandeira en la serie española, “Vivir sin permiso”, atendió por primera vez a un medio argentino habló del serio problema de salud que tuvo que enfrentar antes de comenzar la serie. En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el ciclo de reportajes desde el Instagram de Radio Mitre, el artista se animó a contar detalles de su vida que hasta ahora no se sabían.

Consultado por la dificultad de interpretar a un personaje que describía una enfermedad como el mal de Alzheimer, José sostuvo: “No me ha costado nada interpretar a Nemo Bandeira. Lo he entendido rápidamente. Hay una razón fundamental para entenderlo. Unos meses antes de empezar con la serie, ya estaba con los guiones y todo, tuve un infarto, estuve viendo el túnel. Eso provocó un miedo que luego he superado”.

“Ahora soy más feliz que nadie y no tengo el más mínimo miedo. Pero en ese momento tenía ese miedo a que me voy, que me puedo morir, que es lo que le pasaba a Nemo Bandeira. Yo tenía miedo que me podía ir en cualquier momento. Después del infarto, tuve unos problemas de depresión tremendos mientras rodaba, eso me lo eché a los hombros de Nemo”, aseguró y amplió...

“En uno de los momentos más difíciles de mi vida apareció el personaje de Nemo y 'Vivir sin permiso'. El que es actor lo sabe, los que hacemos este oficio morimos por actuar. Cuando escucho la palabra acción me cambia todo”.