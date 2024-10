La relación entre Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez debido a una situación inesperada en el Hospital Italiano. El reconocido periodista había sido programado para una segunda cirugía, pero esta fue postergada sin que su esposa estuviera al tanto. Elba, visiblemente molesta, expresó su indignación al salir del hospital este viernes 11 de octubre, donde había llegado con la intención de acompañar a su marido durante el procedimiento quirúrgico.

La segunda intervención que se le iba a realizar a Jorge Lanata fue postergada para la próxima semana, un hecho que tomó por sorpresa a su esposa, quien llegó al hospital creyendo que la cirugía se realizaría ese mismo día. Al enterarse de la postergación, Marcovecchio no pudo ocultar su frustración, pero intentó mantener la calma frente a la prensa.

Al salir del hospital, se encontró con un grupo de periodistas que buscaban declaraciones, y aunque intentó esquivarlos, no tuvo éxito. "Esto no tendría que haber pasado, pero no quiero más despelotes. Ya está, lo importante es que Jorge esté bien", declaró brevemente antes de retirarse.

La interna familiar entre las hijas de Lanata y Elba Marcovecchio

Lo que generó la indignación de Elba Marcovecchio no fue solo la postergación de la cirugía, sino el hecho de que nadie se lo hubiera informado. Según “Socios del espectáculo”, las hijas de Jorge Lanata, Bárbara y Lola, estaban al tanto de la situación desde el día anterior. Sin embargo, la abogada, al parecer, no fue notificada de este cambio en los planes médicos, lo que alimentó nuevamente los rumores de tensiones familiares entre ella y las hijas de su esposo.

En diálogo con Paula Varela, Bárbara Lanata se desentendió de cualquier responsabilidad sobre el malentendido. "No sé qué pasó. Ella no sabía la hora de la intervención, pero eso lo informa la clínica, no sé qué pasó en el medio", comentó Bárbara, dejando entrever que la responsabilidad de la falta de comunicación recaería en el hospital y no en la familia.

Vale recordar que Marcovecchio viene mostrando su frustración por la falta de comunicación entre ellas. Si bien ella intentó mostrarse serena en público, los detalles que salen a la luz demuestran que la relación entre las partes no es del todo fluida.

A pesar de la controversia familiar, lo que más preocupa tanto a Elba Marcovecchio como a las hijas de Jorge Lanata es, sin duda, la salud del periodista. Lanata, quien ha enfrentado varios problemas médicos en los últimos años, sigue bajo estrictos cuidados médicos en el Hospital Italiano, donde su equipo de profesionales monitorea de cerca su evolución.

