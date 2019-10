La difícil decisión que alejó a Morena Rial de Enrique Sánchez, su ex amigovio

Mientras Morena Rial apuesta a una segunda oportunidad con Facundo Ambrosioni, su "ex amigovio" rompió el silencio y contó los verdaderos motivos de su alejamiento. Enrique Sánchez fue quien la acompañó durante su dura separación con el futbolista y, a pesar de que no lo confirmaron oficialmente, mantuvieron un breve romance.

Sin embargo, lo bueno duró poco y los tortolitos decidieron tomarse distancia. Aunque la hija de Jorge Rial decidió no hacer referencia a este vínculo, fue el mismo "Quique" quien contó por qué dejó de frecuentarla.

"En días me sale un viaje para jugar afuera y ella se enteró hace dos meses. Es por eso que preferimos alejarnos para que no salga lastimada de nuevo, porque irme lejos le dolería mucho", confesó en Diario Show. "Y después de la ultima relación que tuvo con Ambrosioni creo que ella tiene los motivos para desconfiar y la distancia lamentablemente es fea. Me hubiese encantado que viaje conmigo pero no todo es tan fácil", añadió.

El futbolista también se refirió a la reciente reconciliación de More con su ex y aseguró que no guarda rencor a la cantante. "Si es feliz no me interna de la forma que viva su vida, ella sabe mejor que nadie que sólo ella puede entender a su cabeza y corazón. La respeté y siempre voy a respetar porque la aprecio un montón", concluyó.