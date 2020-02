La drástica decisión que tomó Fabián Cubero sobre su futuro

Son días en los que tenía que tomar una decisión, para Fabián Cubero desde que se retiró de Vélez, en diciembre, se abrieron varias puertas, le ofrecieron ser panelista de varios ciclos, conducir un programa con otras figuras y hasta la producción de "Bailando por un Sueño" se reunió con él varias veces y se comunicó por teléfono para tenerlo en la edición de este año como una de las máximas figuras del certamen de baile.

De vuelta en Buenos Aires tras estar instalado en Villa Carlos Paz donde acompañó a su novia, Micaela Viciconte, quien brilla en la obra "Atrapados en el Museo", "Poroto" habló de todo, de la supuesta crisis con su pareja, de las ganas de ser padre junto a ella y por supuesto si va a estar o no "Bailando por un Sueño".

"No existió crisis con Mica eso fue todo un invento, yo no estaba invitado a la fiesta a la que fue ella y por eso me mantuve un poco al margen. Pero con ella está todo bien, no sé de dónde sacan esas versiones", le dijo al notero de "Los Angeles a la Mañana" bien temprano y amplió...

"Siempre se rumorea de que Mica está embarazada pero no,nada que ver, ella está con mucho trabajo, con un crecimiento impresionante y no es el momento, por supuesto que las ganas siempre están en algún momento vendrá", aseguró y luego dio por terminada su posible participación en el "Bailando": "La verdad es que agradezco el ofrecimiento, pero no, no me veo bailando y decidí declinar la propuesta y no voy a ser parte del programa. Quiero hacer cosas en Vélez, el club que me formó y me hizo lo que soy", concluyó.

