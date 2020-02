Falleció el diseñador Javier Musetti

Reconocido por vestir famosas como Mirtha Legrand, Moria Casán y Graciela Borges, el diseñador Javier Musetti falleció a primeras horas de esta mañana en el barrio de Recoleta.

La información la dio a conocer Angel de Brito, en su cuenta de Twitter. "Querido Javier Musetti Q.E.P.D." escribió el periodista junto a una foto del asesor de Imagen de Fátima Florez.

Querido Javier Musetti Q.E.P.D. pic.twitter.com/hWigaFb5QE — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 11, 2020

Más tarde su íntima amiga Anamá Ferreira le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta personal de Instagram : Tristeza infinita,todavía no lo puedo creer que ya no estes con nosostros sos mi amigo mi hermano de toda la vida ,partiste al cielo ,que tremenda tristeza ,no tengo palabras @javiermusetti como te vamos a extrañar ,abrazo a su hermosa familia ,nuestro grupo está muy mal y triste QEPD".

Javier a lo largo de su carrera se destacó por vestir a la máximas celebridades de nuestra farándula, también en el último tiempo se dedicaba a ser asesor de imagen y por supuesto diseñando para sus clientas de toda la vida.