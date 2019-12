El conmovedor video de los hijos de Santiago Bal hablando de su salud

La salud de Santiago Bal se agravó en los últimos días y su familia comenzó a despedirse del artista. "Se encuentra internado en unidad de terapia intensiva. Cursa shock séptico y analgesia, inestable hemodinámicamente con altos requerimientos de vasopresores, con disfunción renal, continúa con antibiótico terapia y tratamiento en unidad de terapia intensiva en estado crítico”, indicó el último parte médico.

De esta manera, Mariano, Julieta y Fede Bal, hijos de Santiago, se unieron en un móvil con Los ángeles de la mañana y hablaron de cómo transitan este difícil momento.Los tres concordaron en que su papá necesita estar en un mejor lugar.

"Me siento en paz y deseo que papá también esté en paz; él tuvo una vida muy feliz, y así y acá no está bien", sintetizó Julieta con la voz quebrada. "Me dio una enseñanza que no medio nadie, soy lo que soy por el padre que tuve a pesar de mis enojos y dificultades con él", reflexionó la actriz.

"Él no puede seguir así, es triste verlo apagado", tomó la palabra Fede y reconoció que Carmen Barbieri, su madre, no acepta dejarlo partir. "Mamá no se amiga con la idea de que papá muera", aseguró.

EMOCIÓN A FLOR DE PIEL 😰 Las palabras de @balfederico en #LAM que emocionaron a sus hermanos Julieta y Mariano por el delicado estado de salud de su papá Santiago. @AngeldebritoOk pic.twitter.com/ppcJFkP64C — LAM (@LosAngeles_ok) December 4, 2019