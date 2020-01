Flor Peña confesó que está arrepentida de tomar una decisión en su vida

Flor Peña a los 18 años, decidió pasar por el quirófano para reducirse las lolas y hoy se animó a confesar que está arrepentida de ese decisión.

“Estaba incómoda físicamente, pero creo que la mirada del medio y del hombre me condicionó mucho. Quizá si hubiera tenido la cabeza de hoy no me hubiese operado. Tenía 18 años, era muy chica. Pensaba que no iba a poder ser una actriz reconocida con tantas lolas”, contó en diálogo con Vero Lozano.

Finalmente, sobre las críticas que recibe hoy hacia su cuerpo, aseguró: “Me lo tomo con humor. Ahora ya contesto y me divierte. Es un trabajo que tuve que hacer y siento que es una batalla que gané. Las mujeres que trabajamos en los medios recibimos muchos ataques o críticas y que no te afecten es positivo. Hay que relajarse y hacer la de uno, el límite siempre es no dañar a otros”.