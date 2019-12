Flor Peña, tras los rumores infundados: "No entiendo por qué me inventan una separación"

Hace tan sólo unas horas Florencia Peña (45) tuvo que enfrentar rumores de crisis y separación con su marido y padre de su tercer hijo, Felipe, Ramiro Ponce de León. La prestigiosa actriz y jurado del "Súper Bailando" estaba volviendo de unas breves vacaciones familiares en Cariló con los suyos y se enteró que un sitio web la daba por separada completamente de su esposo.

Pasadas unas horas, CARAS pudo comunicarse con Florencia quien no sólo desmintió por completo (de hecho en uno de los audios de Whats App hasta se escucha la voz de Ramiro a su lado) sino que se mostró sorprendida, algo enojada, pero finalmente tomándose con humor lo mencionado por el sitio web: "Tengo el teléfono explotado pero a la gente que quiero y que me respeta siempre le respondo -comenzó diciendo Flor- Estaba en Cariló y de hecho hasta leí que dicen que ya no subimos más fotos juntos y hace unos días subimos un montón de historias", explicó.

"Ahora lo que no entiendo es porque escribieron eso con tanta contundencia. A veces hay rumores, una está acostumbrada, pero no ha leer cosas con tanta contundencia. Me pareció todo muy extraño y voy a tratar de averiguar de dónde salió. En una semana nos vamos a México y después todos juntos de vacaciones. Les deseo felices fiestas si no hablamos", cerró Flor ya más tranquila.