El duro momento que deberá enfrentrar Yanina Latorre por sus dichos

Entrevistada por Ulises Jaitt en "El Show del Espectáculo", la empresaria Paula Linda arremetió desde México contra Yanina Latorre al anunciar que en los próximos días le estará llegando una demanda a la flamante ex de Diego Latorre, luego de que ella la trata de "prostituta". Aseguró que la panelista de "Los Angeles a la Mañana" "no están bien de la cabeza" y hasta aseguró que el ex matrimonio era swinger.

"Ya me están escribiendo y terminando de redactar la carta como corresponde. Me da mucha bronca. A mí no me gustan los juicios, pero una mujer que está en una radio tan escuchada como Radio Mitre y en un programa de televisión descalifique no me gusta. La voy a demandar por calumnias e injurias", sostuvo.

Además aseguró: "Me está dañando la imagen porque están escuchando personas que me quieren. No tengo problemas con la prostitución ni nada menos, pero no lo soy. Tampoco me meto en la vida de nadie. En estos días le llegará la carta documento. Es con todas las de la ley. En su momento me hicieron muchísimo daño y no lo hice, pero dije basta".

¡Problema en puerta para Yanina!