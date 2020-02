Flor Torrente se sinceró sobre su relación con Nacho Saraceni

Luego de que se dijera mucho en torno al vínculo que une a Flor Torrente con Nacho Saraceni, ahora la joven habló al respecto y se sinceró. A corazón abierto contó cómo es la relación entre ellos.

“Yo nunca no hablé ni no contesté sobre el tema. No somos novios pero nos queremos mucho”, confesó en diálogo con Radio Mitre. “Es una persona muy importante, al igual que Hernán. Son dos personas que compartí muchísimo en un año. No nos vemos ahora porque estoy en Villa Carlos Paz pero si hablamos”, sentenció.

Por otro lado, la actriz se refirió a cómo está su madre a cuatro meses del reclamo que Araceli González le hizo a Adrián Suar: “Mamá está muy bien. Está en un momento re bueno de ella porque está a punto de estrenar su peli, que armaron y produjeron. Está con proyectos que se están por realizar. Está en un gran momento de su vida”, le conto al periodista Juan Etchegoyen. “Mi mamá es la mejor del mundo. Fue muy difícil ver sufrir a mi mamá como cualquier hijo. No está bueno verla sufrir. No sé si fue el momento más doloroso de su vida, todos los malos momentos son dolorosos”, sumó.

“Lo importante es solucionar la situación cuando alguien está mal”,cerró al respecto.