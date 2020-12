La fuerte frase de Barby Silenzi antes de su reconciliación con El Polaco

"Seguimos apostando al amor. Gracias a todos por preocuparse y preguntar", fueron las palabras con las que El Polaco desmintió su crisis con Barby Silenzi.

Según había trascendido, el músico echó a la bailarina de su casa porque la consideraba una persona "tóxica".

"La pareja de Barby y El Polaco viene mal hace tiempo. El mecanismo que tiene El Polaco es 'quiero estar solo, quiero tener una vida de soltero, quiero que te vayas'. A las cinco horas le llora 'no quiero que te vayas' y se queda. Al otro día lo mismo", contó Andrea Taoboada en LAM.

"Quiero vivir soltero, no quiero vivir en familia. 'Lo que quiero es que vos te vayas'", agregó la periodista sobre los dichos del participante de Masterchef.

Lo cierto es que, previo a confirmar su reconciliación, la ex participante del Bailando habló con Ángel de Brito sobre los rumores. “No estamos en guerra, pero sí nos separamos. Estoy destruida, no puedo ni hablar, estoy muy triste”, dijo Barby. “Voy a esperar un tiempo, no puedo hablar por ahora porque estoy triste", agregó.