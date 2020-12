Ámbar de Benedictis, la sucesora vegana de Mirtha Legrand que se graduó con la hija de Juliana Awada

Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana Viale, causó furor con su aparición en el programa de Mirtha Legrand el pasado sábado. Sin lugar a dudas, quedó sentado que será la sucesora absoluta del espacio que su mamá actualmente está ocupando en la pantalla de El Trece al reemplazar a su abuela, Mirtha Legrand.







Nacho Viale le tiene mucha fe a Ámbar y cree que será la nueva sucesora de Mirtha Legrand en un futuro, y es por eso que sobre el final del ciclo, decidió presentarla como la "joyita" de la cuarta generación.







Ámbar de Benedictis sin embargo es un poco tímida y se mantiene alejada de los medios. Con un bajísimo perfil, no es de salir mucho en la cuenta de Instagram de su mamá y casi no hay imágenes públicas de esta adolescente que el próximo 31 de marzo cumplirá 19 años. Es que por el momento la hija de Juana Viale y Juan de Benedictis, el hijo de Piero, prefiera mantenerse ajena a las luces de la televisión, si bien su aparición en "La noche de Mirtha" fue todo un suceso.







Sobre ella se sabe poco. Juana contó en uno de los programas que estaba cursando el último año del Liceo Francés Jean Mermoz, lo cual la ubica a Ámbar entre las compañeras de Valentina Barbier. Ambas se graduaron la semana pasada. "Ámbar es mágica" y "se las trae" fueron las palabras que eligió para describir a su heredera.





Según trascendió, Ámbar de Benedictis ​es vegana como su mamá y también adora la naturaleza. De lo que no quedan dudas de que, si bien por ahora elige no exponerse, lleva los genes de su bisabuela, su abuela y su madre. Seguramente triunfará en la pantalla chica.

Galería de imágenes