Fuerte mensaje de El Dipy que confirma el romance de Mariana Diarco con Gastón Pauls

El Dipy hizo un fuerte descargo en redes sociales y confirmó el romance de su ex, Mariana Diarco con Gastón Pauls.

En medio de los rumores que vinculan al actor con la modelo, el cantante compartió un repudiable mensaje en su cuenta de Twitter. “No soy de romper las bol* con esto, Mariana. Pero, ¿en serio?", comenzó en las redes.

“No me gusta que mi hijo esté cerca de una ‘montaña rusa’. Lo que vos hagas, lo sabes, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener, pero con mi hijo no”, disparó sin hacer referencia directa al actor.

Al leer semejante descargo, Mariana Diarco le contestó sin pruritos. "Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podía estar. Soy una buena mamá, no te confundas", dijo y disparó con munición gruesa.

La rubia dio a entender que El Dipy está en pareja con una reconocida conductora y aportó datos. "Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. No querés que cuente desde cuándo estoy segura", siguió.

Los indicios del romance entre Mariana Diarco y Gastón Pauls

Las pruebas del romance entre Mariana Diarco y Gastón Pauls fueron publicadas por Juariu, quien expuso los indicios en redes sociales.

Sin embargo, la diosa se dedicó a desmentir las versiones. "Trabajo de ocho a diez horas por día. Los que son padres me van a entender. Cuando no estoy trabajando tengo un nene de cuatro años. Es muy chico y demanda mucha energía. Y después duermo, tengo cero vida amorosa”, dijo en relación a las versiones.

“Es un lindo chico, pero no tenemos nada. No sé de dónde salió la historia. Lo admiro porque tiene un programa muy bien enfocado. Me parece que es uno de los mejores que hay en la tele”, expresó.

AM