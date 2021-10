"Gamuza" e "Hipólito" de "Cebollitas" también hablaron de los malos tratos durante las grabaciones

Juan Yaccuzzi, quien fue parte de Chiquititas y Cebollitas, sorprendió con sus declaraciones sobre la novela de Cris Morena. "Tiene sus pro y sus contras pero es lo que elegí de chico, somos muy pocos los que quedamos en el medio. Para hacerla corta, si hoy grabáramos la tira y tendríamos celulares, las cagad... a ped.. y los gritos de los directores, hoy no se podría hacer", contó en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Tras estas declaraciones que generaron gran revuelo entre los fans de la ficción de los 90, dos ex "Cebollitas" también salieron a decir lo suyo. Se trata de Brian Caruso , quien le dio vida a Gamuza y Leonardo Centeno, quien interpretó a Hipólito.



"La realidad es que nos tenían en un cuartito que era donde comúnmente íbamos todos a para pasar el tiempo. Cuando no tenías que grabar sino te ibas al bar pero no es que nos maltrataban como dice, no es que nos maltrataban completamente, que nos puteaban", dijo sobre su experiencia.

"Era un cuartito que teníamos para estar ahí, hacer la tarea o lo que quisieras ahí, sino te ibas al bar. Te buscaban en el corralito o en el bar, y había alguien que nos cuidaba. Yo hice giras y todo y jamás sentí que nos faltaran el respeto, que nos maltrataran, jamás. Trabajar con muchos chicos se puede complicar, pero no es que nos retaban o gritaban. Cuando las escenas se repetían genera pérdida de tiempo, pero no sentí que nos retaran ni gritaran por eso. A veces se enojaban cuando las escenas se repetían muchas veces, yo no repetía muchas", cerró en diálogo con Teleshow.

Por su parte, Centeno tuvo un relato similar al de Yaccuzzi y aseguró: "A la distancia nos dimos cuenta de que un montón de cosas que pasaban que no estaban bien y en el momento o las veíamos así, estaban naturalizadas (…) Recuerdo excesos verbales, encontrase con adultos exacerbados y cosas que con el cambio de época no podrían suceder".

"Me acuerdo de ver gente entrar al estudio a los gritos y chicos llorando por cagadas a pedos exorbitantes en varias series, estamos hablando de Cebollitas, pero te puedo nombrar. Los chicos vienen cantando donde estuve un año y medio y había situaciones que no estaban buenas", agregó.