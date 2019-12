Graciela Alfano volvió a disparar contra Ángel de Brito y Mirtha Legrand la frenó

Graciela Alfano volvió apuntar contra Ángel de Brito luego de dejar oficialmente LAM. La actriz estuvo en Almorzando con Mirtha Legrand donde habló del conflicto que mantiene con el conductor.

"En Los ángeles de la mañana era un lugar complicado para estar. En serio es un programa difícil por características bien definidas. Y la tuve que pilotear", comenzó Graciela, luego de que la diva de los almuerzos indagara sobre su paso por el ciclo.

“Hubo muchas faltas de respeto de parte de compañeras. Soy buena para titular, pero cuando vienen las faltas de respeto, y de parte del conductor, que te apaguen el micrófono... Es censura. Cuando atienden mi teléfono al aire…”, continuó Alfano sobre los hechos puntuales que la molestaron.

En ese momento, Mirtha salió al cruce: “¿Eso te pasó a vos? A mí me parecía que tenías una buena relación con Ángel. Al aire daba la sensación de que tenían una buena relación. Si a mí me hacen una cosa así, me voy”, lanzó. “Me pareció una visión distinta. Yo vi que te trataba con mucho cariño. Lo digo de verdad. Incluso vos te acercabas y te apoyabas en su pecho”, agregó la Chiqui.

"Yo tengo buena relación con Ángel… Pero mantuve mi interior pese a todo lo que pasó. Se hace el show, pero cuando se reía de mí era otra cosa. Esto es atacar un modo de conducir. No puedo ser burlada por edad. El mismo conductor tiene más de 40 años… Una me llamaba ´la vieja de mierda´. Creo que pueden tener más respeto por las panelistas. Yo mantengo mi equilibrio y también contestaba”, dijo Alfano.

Pese al mal trago, la expanelista aseguró: "Fue una buena experiencia laboral igual. Ahora analizo nuevas propuestas de trabajo, una inlcuso en El Trece”.