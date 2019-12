Graciela Alfano reveló quién fue el gran amor de toda su vida

Con 67 años recién cumplidos, el 14 de diciembre, Graciela Alfano, continúa siendo una de las mujeres más hermosas y deseadas de la Argentina. Ex vedette y actriz, durante el 2019 se desenvolvió como panelista de "Los Angeles a la Mañana", el ciclo de El Trece. A punto de partir de vacaciones, la diosa fue una de las invitadas al último programa de "Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff y allí hizo importantes revelaciones.

Alfano, como no podía ser de otra manera no paso desapercibida y cuando terminó el programa se "chapó" a Cristian Castro, otro de los invitados. Ahora durante la clásica cena, Andy invitó a sus comensales a hacerse preguntas entre ellos, un "pica pica", como en el juego del truco. Fue entonces cuando le tocó el turno al cantante mexicano y cómo si fuese un intrépido periodista la abordó: "Graciela quisiera que me digas quién fue el gran amor de tu vida".

"Ay... Cristian, qué pregunta... La verdad es que si me tengo que poner a pensar o mejor dicho a expresar lo que siento debería reconocer que con Matías Alé tuve un gran amor. Un amor muy intenso, muy fuerte. Creo que eso responde lo que me preguntaste", cerró la rubia. Al enterarse de esto, el actor le contó dijo a CARAS: "La verdad es que ella siempre se porta 10 puntos conmigo y dice cosas muy lindas, ahora le voy a mandar un mensaje agradeciéndole las palabras tan lindas que tuvo para conmigo".