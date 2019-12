Matías Alé habló de su salud desde la clínica donde aún está internado

Luego de sentirse mal durante todo un día, el jueves pasado, Matías Alé (42) fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi y fue operado de apendicitis. Si bien la intervención fue exitosa, como el querido actor aún sigue internado hubo preocupación entre sus fans y sus colegas que temieron por la salud del artista.

En diálogo exclusivo con CARAS, el propio Matías Alé describió que fue lo que le sucedió y cómo sigue su evolución: "Hola chicos cómo están, yo acá en la habitación 226 del Otamendi viendo Titanic, la verdad es que estoy muy bien pero casi no la cuento. Me quedan un par de días más. La zafe de suerte", comenzó contando Mati.

"Resulta que tuve una apendicitis grave que casi deriva en una peritonitis. Fue un susto grande pero ya pasó por suerte y gracias a los médicos que me atendieron. Quiero aprovechar su contacto para agradecerle a todos los que me mandaron mensajes y quisieron contactarse conmigo. de a poco les voy a ir respondiendo a todos. Fue un gran susto pero ahora estoy bien, en unos días ya me voy y seguiré con mi ritmo de vida habitual", cerró.