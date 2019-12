Iliana Calabró reveló cuáles son sus más íntimos deseos para el 2020

Separada hace ya un tiempo de quien supo ser su última pareja, el empresario italiano, Antonello Gandolfo, Iliana Calabró (53) aseguró que ya hizo el duelo de esa relación y reveló que tiene "la mejor" con él pero que ya forma parte del pasado, aunque también contó que en su momento él le llegó a proponer casamiento. Invitada al living de "Intrusos en el Espectáculo", la actriz hizo importantes revelaciones sobre lo que quiere para su futuro sentimental.

En diálogo con Jorge Rial y su equipo ella le dedicó un espacio especial al amor: "Ustedes me preguntaron si volvería con el tano y la verdad es que yo no pienso en eso, sí me gustaría estar enamorada y en pareja. Es uno de los estados más lindos y siempre hace bien sentirse amada y querida", contó.

La actriz que este verano se instalará en Villa Carlos Paz donde se presentará en el teatro Melos con la obra "Perfectos Desconocidos" dijo que se encuentra atravesando un gran momento profesional y que hoy en su vida no hay lugar para un hombre pero que no descarta en el futuro volver a enamorarse y a apostar al amor.