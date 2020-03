Iliana Calabró cuenta su preocupación por su ex, Antonello quien está en Bari, Italia

Una temporada distinta a todas las demás es la que le tocó vivir este verano a Iliana Calabro (53). Tras la ruptura con el italiano Antonello Gandolfo, la actriz reunió sus cosas y viajó a Carlos Paz para protagonizar “Perfectos Desconocidos” junto a un elenco de reconocidos artistas. “Tuve mucho tiempo para estar conmigo, pensar, elaborar y disfrutar. ¡Me encanta estar sola! Me encontré con un montón de cosas que descubrí que uno no se permite en la vorágine de atender a los demás y de estar siempre para cuando el otro lo necesita. Esto de estar conectada con uno mismo fue hermoso y lo disfruté plenamente”, contó la actriz a CARAS.

—¿Sigue en contacto con Antonello?

—Con Antonello no terminamos mal y tenemos una buena relación. El está viviendo un momento muy difícil por esto del coronavirus. Está preocupado y yo también. El está en Bari, una localidad del norte, pero toda Italia está considerada zona de riesgo. Ahora todo el país está en estado de sitio. Me habló con él seguido y me cuenta como siguen. Está muy impactado porque falleció el papá de una amiga de él y ni siquiera lo velaron porque en Italia ya no están velando a sus muertos. Está prohibido. Me cuenta que entran de a cinco en el supermercado. No podés circular, tenés que tener un motivo comprobable al salir de un lugar para entrar al otro. Salvo lo que es la venta de comida, el resto está todo cerrado. En Bari también hay casos. Antonello tiene a su madre que es grande y que está en el mayor índice de riesgo.

—¿Cree que fue la mejor decisión para los dos?

—Fue muy acertada la decisión, porque sino una pareja no crece y empieza a lastimarse. No habíamos llegado a ese punto de lastimarnos, pero creo que con el tiempo la relación iba a deteriorarse.

—Antonello decidió volver a Italia para retomar sus emprendimientos comerciales. ¿Fue la distancia lo que determinó la ruptura?

—La cabeza funciona y uno se pregunta ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no me contesta? Yo sinceramente creo que una pareja se construye en el día a día, en el compartir, en vivencias, en presencias. Son elecciones. Uno hace elecciones y creo que la de él fue acertada. Porque no quería quedarse con esta experiencia de no regresar a su tierra, cuando aquí comenzaba a tener problemas financieros. Y lo hizo, no se quedó con la pregunta de qué hubiera pasado si me volvía, pero en el medio queda gente, gente que sufre...

—¿Hubo propuestas en Carlos Paz para volver a estar en pareja?

—Tantas no porque un poco la fama te va dejando sola. Yo estoy acostumbrada a tener una pareja estable. No tengo ganas de estropearle la vida a nadie. Convengamos que aquél que se acerque no sabe lo que se le viene. Uno sí sabe lo que se le viene a la otra persona. “El Tano” con el tiempo se manejaba como pez en el agua, pero en la primera salida tenía todos los flashes encima como si fuera una figura y no es fácil.

