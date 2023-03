Imagine Dragons enamoró al público argentino cantando "Muchachos"

Este jueves, Imagine Dragons estuvo en Buenos Aires como parte de su gira mundial Mercury - Act 2. El Campo Argentino de Polo estaba lleno de fanáticos ansiosos por verlos en vivo, y la energía en el aire era palpable. Así, el grupo liderado por Dan Reynolds cantó todos sus hits ante 50 mil personas.

Foto del concierto.

Después de un breve set de apertura de Bambi Moreno Charpentier, ex Tan Biónica, las luces se apagaron y la multitud comenzó a gritar. Los miembros de la banda salieron al escenario y comenzaron a tocar los primeros acordes de su éxito "My Life", lo que provocó un coro masivo por parte de la audiencia, y continuaron con "Believer".

La banda recorrió gran parte de su catálogo de canciones, tocando éxitos como "Thunder", "Radioactive", "On Top of the World" y "Demons". Cada canción fue recibida con entusiasmo.

Dan Reynolds con la bandera Argentina.

Pero el momento más destacado de la noche fue cuando Dan Reynolds habló con el público tras levantar una camiseta de la Selección y aseguró "Amo a Messi". Automáticamente, todos comenzaron a cantar "Muchachos", la reversión de La Mosca que sonó durante todo el Mundial, a la que el estadounidense se sumó con su poco español y entre risas.