El mensaje de Jésica Cirio luego de que Insaurralde diera positivo por coronavirus

El viernes por la tarde, Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, confirmó la noticia de que tiene Covid-19. "Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan", dijo el político sobre su situación.

Tras conocerse la noticia, muchos mostraron su preocupación por con Jésica Cirio y la hija de ambos, Chloe, con quienes Insaurralde estaba conviviendo. En medio de esta situación y ya que la modelo tiene permitido salir de su casa debido al trabajo que desempeña en "La peña de Morfi", se le realizó un hisopado para saber su estado de salud. Según información a la que accedió CARAS, el resultado del hisopado dio negativo, sin embargo, desde Telefé aseguraron que la rubia no participará del ciclo este domingo y, a modo de prevención, se mantendrá en cuarentena.

En medio de esta difícil situación y pese al silencio que decidió guardar, Jésica comentó en un video en donde su esposo relata cómo sigue su estado de salud. Con un simple "Te amo", la modelo le brindó todo su apoyo.

Pero esto no fue todo, ya que la conductora envió un mensaje a sus fans a través de un video que compartió Telefé Noticias. "Primero, quiero agradecerles a todos por la preocupación y después, contarles que nosotros en la familia estamos todos bien. Martín está siendo atendido por los médicos y tenemos mucha fe en que todo va a salir bien y vamos a salir adelante", comenzó diciendo.

Luego, continuó: "Yo me siento bien. Estoy muy bien. Chloe está bien y estamos siguiendo el protocolo correspondiente y esperando. Desde ya les quiero agradecer a todo el equipo de Telefe porque sé que se preocuparon y estuvieron conteniéndome todos. Y también a la infinidad de gente que me mandó mensajes que no llegué a contestar porque fue un día bastante agitado. Les mando un besote enorme y gracias. Va a salir todo bien; tengo mucha, mucha fe", cerró.