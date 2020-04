VIDEO | Los consejos de Jimena Cyrulnik para "tentarte" si haces cuarentena con tu ex

Como bien lo hicieron público, aunque ya no sean pareja y estén separados hace varios meses, Jimena Cyrulnik y Lucas Kirby decidieron pasar la cuarentena en la casa que ambos habitaban hasta que el se mudó. Allí comparten sus días con sus hijos,Calder y Tyron los varones que tuvieron y disfrutan de la vida familiar todos los días.

Ingeniosa, simpática y "poniéndole onda a la cuarentena, Jimena hace unos días compartió un ingenioso método para repartir las tareas de la casa entre ella y su ex y ahora subió un nuevo video a su cuenta de Instagram donde aconseja que cosas no hacer para que no haya confusión entre las exparejas que decidieron convivir durante la cuarentena para no caer en la tentación.

En el video, ella, en bikini, le pide a él que le ponga protector solar y Lucas en vez de optar por usar sus manos utiliza ¡un rodillo! Mirá el cómico video aquí...