La historia de Juan Castro: de amores y adicciones a un trágico final

El 5 de marzo próximo llegará otra vez un nuevo aniversario de la muerte de Juan Castro, un periodista que quedará marcado en la retina del público por irreverente, único y porque su final fue tan abrupto que dejó un gran vacío en el oficio. Nunca habrá otro como él y eso todos lo saben.

Juan comenzó su carrera en el medio allá por 1987 como asistente de producción del programa radial Feedback, de Mario Pergolini y Ari Paluch en Rock & Pop. Al año siguiente, con tan sólo 17 años, Castro comenzó en Malas compañías, otro exitoso ciclo de radio al tiempo que también incursionó como modelo publicitario junto a su amiga Karin Cohen.

Tras terminar el secundario, Juan se mete de lleno en la carrera de Locución en el ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica) y cursó Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires.

En 1991 llegaría una de sus primeras oportunidades televisivas en un ciclo llamado Crema americana, que compartía junto a Ari Paluch y Pato Galván por América TV. A los pocos años y gracias a su gran carisma, disponibilidad y soltura, Juan ingresa a Telefé Noticias, y se destaca haciendo coberturas mediáticas de cinco minutos sobre temas de actualidad. "Juan era un gran periodista. Le dejó calle, una manera de entrevistar. En los 90 se le plantó al Canciller y le planteó cómo estaban las relaciones carnales entre Argentina y Estados Unidos. El canciller le dijo 'increíble', y él le preguntó: '¿Quién es el pasivo?'. Juan no tenía problema en hacer la pregunta de la forma más correcta o incorrecta posible. Y no se cagaba ante nadie. Podía estar cómodo en la Villa 31 como en el Faena", aseguró Mariano Castro, su hermano, en una entrevista exclusiva para Perfil.

Al tiempo, el periodista seguiría con sus éxitos en Zoo, las fieras están sueltas, por América. Sin dudas, este programa fue para la época un ciclo vanguardista que trataba temas de los que en ese entonces nadie hablaba como las drogas y la sexualidad.

En medio de ese boom televisivo, Castro continuó con la radio haciendo el programa El mañanero, junto a Verónica Lozano. Pero sin dudas el trabajo que dejaría una impactante marca en el público fue Kaos, en la ciudad que paralelamente fue estrenado en medio de la fuerte crisis que la Argentina enfrentó después de septiembre de 2001. Junto a Martin Ciccioli, Carla Czudnowsky, Ronnie Arias y Martín Jáuregui, el periodista logró un rating impensado para la época y constante durante los dos años que el programa estuvo al aire.

Sin embargo y a pesar de su gran momento profesional, Castro batallaba puertas adentro con su adicción a las drogas. "Estamos hablando del 2004, el venía de hacer el primer año de Kaos, le ganaba a Tinelli en su re contra mejor momento. Era muy difícil que Juan en ese momento pudiese escuchar a alguien que le diga que no. Nos hemos peleado, hemos pateado sillones, hemos ido a buscarlo. No hubo manera. El último mes él salió del hospital y tenía que quedarse adentro, con tratamiento", recordó Mariano, su hermano, sobre ese momento.

"Evidentemente mi apasionamiento por mi trabajo no es el único problema que tengo. Estuve dando un par de vueltas por el infierno y pensaba que podía salir de ahí cuando quería. Sin embargo, muchas veces me descubrí a mí mismo envuelto nuevamente en llamas. Ahora estoy de vuelta, de pie, y con ayuda de mis amigos y seres queridos podré seguir haciendo el programa hasta fin de año. Espero recuperarme, es un bueno momento para reordenar algunas cosas en mi vida porque soy de los que piensan que no hay casualidades", decía el propio Castro en su programa.

Sin embargo, al poco tiempo llegaría el fatal desenlace. El periodista se arrojó desde el primer piso de su balcón y cayó a un patio interno. Agonizó durante tres días en el Hospital Fernández y falleció de un paro cardíaco el 5 de marzo de 2004. Tenía 33 años.