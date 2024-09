Juanita Tinelli se sumó a la tendencia crochet que lució Pampita con un exclusivo top

El crochet volvió a la escena de la moda con mucha fuerza y parece que este verano 2025 lo veremos en todas partes. Juanita Tinelli, la joven influencer y modelo, supo cómo hacer suya esta tendencia que ya venía anticipando Pampita desde sus vacaciones en las playas de Anguilla. Ambas figuras han demostrado que esta técnica de tejido será protagonista en los looks de playa y urbanos.

Recientemente, Juanita sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un look que captó todas las miradas. En una imagen donde se la ve frente a un espejo, posando con actitud relajada y sensual, lleva puesto un top de crochet blanco que deja ver su cintura, acompañado de unos jeans de estilo desenfadado y gastado.

El top sigue la línea de las prendas tejidas que están marcando tendencia, destacándose por sus mangas amplias y caída natural. El crochet, en este caso, brinda un aire bohemio y fresco, perfecto para los días de calor que se aproximan.

El crochet: la tendencia imbatible del verano 2025 que eligen Pampita y Juanita Tinelli

Esta elección de Juanita sigue los pasos de Pampita, quien también se ha mostrado fanática de esta tendencia durante su viaje a las paradisíacas playas de Anguilla. La modelo y conductora lució un vestido blanco tejido al crochet, con detalles en forma de estrellas de mar y aberturas estratégicas que le dieron un toque sensual a su look playero. El diseño, que acompañó con una microbikini off white de su propia marca, dejó claro que el crochet no solo es cómodo y fresco, sino que puede ser la estrella de cualquier outfit veraniego.

Durante sus vacaciones en México, la modelo compartió varias imágenes en redes sociales donde combinaba el crochet con gafas de sol blancas, logrando un look sofisticado y veraniego. En otra ocasión, lució una falda larga de crochet, que reafirma que esta técnica seguirá siendo clave para los looks del verano.

Cómo llevar el crochet esta temporada

El crochet ofrece un sinfín de posibilidades para adaptarse a diferentes estilos. Si bien Juanita Tinelli y Pampita optaron por looks más relajados, existen muchas maneras de incorporar este tejido a cualquier vestuario.

Los vestidos de crochet son ideales para las vacaciones en la costa. Son cómodos, ligeros y permiten que el cuerpo respire bajo el sol. Además, se pueden combinar con microbikinis o tops que resalten el diseño.

Para quienes prefieren un look más casual, los tops de crochet son perfectos para combinar con jeans o shorts de denim. Tal como hizo Juanita, agregar detalles como mangas amplias puede darle un toque fresco y moderno al atuendo.

