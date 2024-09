Tras a dar a conocer la noticia de que se habría separado de Mija Mamruth, Juanita Tinelli estaría comenzado un nuevo noviazgo con un compañero de Lionel Messi, campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina de fútbol.

La hija de Marcelo Tinelli fue consultada al respecto de su actualidad amorosa y la respuesta confirmó que no se encuentra más en pareja. Los medios comenzaron a indagar en la cuestión y confirmaron que estaría con un jugador del Inter de Miami.

Quién es el jugador con el que Juanita Tinelli comenzaría una relación

En 'Socios del Espectáculo' se hicieron eco de esta noticia en relación a Juanita Tinelli y decidieron investigar. Lo cierto es que la información apareció y la usuaria activa de las redes sociales se encontraría en Miami junto a alguien.

En esta sintonía, Nancy Duré reveló: "Estamos en condiciones de afirmar que la parejita, la nueva parejita que se pasea por Miami, es la parejita de Juanita Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, y Fede Redondo, el hijo de Fernando Redondo. Y esto es una bomba".

Juanita Tinelli y Federico Redondo.

Y agregó; "“Los datos que tenemos son los siguientes: como te decía, él empieza a estar en foco de la gente de Miami, cuando Messi llega al Inter, entonces todos empiezan a fijarse en los jugadores, lo tenían identificado. Flaco muy fachero, divino, ningún problema, le va bárbaro, juega con Messi”.

Los datos de las redes sociales y a quienes siguen los famosos siempre es un dato relevante a la hora de generar especulaciones. “Los dos se siguen en Instagram, pero no se comentan nada, por lo menos, no públicamente. Los empiezan a ver juntos, llama la atención Juanita porque es imponente. Entonces empezaron a decir ‘¿quién es esta chica que está con él?’. Y unos argentinos que andaban en zona le dicen: ‘Juanita Tinelli, ¿no te das cuenta? Es la cara del padre’”, soltó la panelista.

Juanita Tinelli.

Poco se sabe de esta relación, ya que es muy prematura. Al punto de que ni los padres de ambos jóvenes sabrían esta información. "Es muy reciente, yo no sé si Marcelo y Fernando saben de esta relación”, comentó Duré.

Por último, la periodista halagó las cualidades de Juanita Tinelli y manifestó: "“Ella es modelo de pasarela, número 1, yo creo con un gran futuro, como también él tiene un gran futuro como jugador, le va muy bien en el Inter. Me encanta esa pareja y que no me desmientan porque tengo todo chequeado”. Reafirmó su información y aseguró sobre la relación de la hija de Marcelo Tinelli con Federico Redondo: "“Están de novios pero es nuevo”.

BL