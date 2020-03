Karina "La Princesita" reveló que fue acosada de chica y alertó a sus fans

Desde su participación en Bailando por un sueño, Karina "La Princesita" se abrió a sus fans y habló de las situaciones de violencia de género que vivió desde chica y del bullying al que fue sometida en más de una ocasión. “Veía como papá le pegaba a mamá. A mi papá le pedí perdón porque hubo detalles que eran muy fuertes y los he contado en algún momento porque sentía esa necesidad. Por ejemplo, le ponía un arma en la cabeza y nos preguntaba: ‘¿La mato o no la mato?’. Era como muy fuerte. Hoy agradezco poder contarlo así y no desde el lado de la victimización”, relató el año pasado durante su participación en Corte y Confección.

Ahora, la artista reveló un hecho que le ocurrió siendo pequeña y que hasta el día de hoy no había contado: fue acosada a la salida del colegio.

“A mí, una vez, saliendo del colegio, frenó una camioneta blanca, en ella había un hombre masturbándose y me agarró de la muñeca y me quiso meter adentro y no sé de dónde saqué fuerza para soltarme y salir corriendo. Por eso me preocupo tanto cuando van solas a los shows”, dijo la cantante sobre el episodio que la marcó de por vida.

