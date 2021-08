Mientras More Rial comienza un nuevo camino en la política, su ex pareja Facundo Ambrosioni, se mostró muy cercano a una sensual morocha.

El joven cumplió 22 años y compartió algunas imágenes en su Insta Stories donde sus amigos más íntimos le dedicaron mensajes. Sin embargo, fue el post con una morocha llamada Candela, la que llamó la atención. "Feliz cumple bombón", escribió la muchacha en cuestión junto a la postal en la que se lo ve muy cerca de ella.

Aunque él no hizo oficial este romance, la joven acostumbra a subir algunas fotos con el ex de More Rial a pesar de que, en los últimos días, decidió cerrar su cuenta y mantenerla privada.

La foto de Facundo Ambrosioni, ex de More Rial, que despertó rumores de romance.

Días atrás, More Rial se refirió a su vínculo con Ambrosioni, papá de su hijo, y confirmó que mantiene una buena relación. “Con Facu nos llevamos bien, seguimos separados. Él es el papá de Fran y siempre intentamos entendernos y llevarnos de la mejor manera” explicó en sus redes.

More Rial decidió empezar una carrera política

Lejos de cualquier romance, More Rial decidió comenzar un nuevo camino en la política. Junto a Alejandro Cipolla, su abogado, anunció este giro en su carrera.

“Se viene proyecto político con Alejandro Cipolla. Próximamente novedades!!! Para cambiar las cosas no queda más que hacerlo uno mismo”, contó en su Insta Stories.

More Rial decidió empezar una carrera política.



Luego, relató cómo empezó su jornada de trabajo. "Día movido con Alejandro Cipolla para definir partido político. La verdad quiero ayudar a la gente que pasó por situaciones de discriminación en todas su formas", añadió.

AM